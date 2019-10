Grigorishin innamorato di Napoli: «Più eventi di vari sport nel 2021»

di Francesco De Luca

Un oligarca ucraino innamorato di Napoli, con la voglia di creare un grande progetto sportivo nella città che lo ha conquistato in una settimana. «Bellissimi luoghi, bellissime persone, ottimi servizi», il lusinghiero bilancio di Konstantin Grigorishin. Tra i principali azionisti del gruppo Energy Standard, con numerose attività nel settore dell'energia in Ucraina, secondo la classifica Forbes 2015 titolare di un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari, questo 53enne uomo d'affari laureato in fisica - già importante socio della squadra di calcio della Dinamo Kiev - ama così tanto il nuoto da aver investito 25 milioni per creare con campioni di tutti i paesi la International Swimming League, l'evento che ha fatto tappa alla Scandone nel secondo weekend di ottobre. E altri 140 ne saranno sborsati nelle prossime due stagioni.



Come le è entrata Napoli nel cuore?

«Attraverso la conoscenza che ho fatto in una settimana, non solo del settore sportivo, e il discorso vale anche per il mio staff, letteralmente conquistato da quanto ha visto e vissuto. Sono rimasto in particolare colpito dalla visita nel Rione Sanità, dove avevamo portato atleti iscritti alla Isl per un incontro con i ragazzi che vivono in quel quartiere. È un ambiente che mi ha ricordato la città dove sono nato, Zaporizhia: c'è la stessa grande voglia di emergere e di affrontare nuovi progetti. Ricordo che da quel laboratorio ucraino, a suo tempo, vennero fuori grandi idee e personalità. Noi ci eravamo avvicinati alla città, preferendo questa sede ad altre per la tappa italiana di Isl (c'era la proposta di Torino, ndr), perché Napoli fa letteralmente impazzire gli americani».



Alla Scandone vi sono stati due giorni di grandi gare e di tutto esaurito sugli spalti, con il forte richiamo della presenza di Federica Pellegrini, la Divina, e Caeleb Dressel, vincitore di 8 medaglie ai Mondiali.

«Ho avuto la possibilità di assistere a tante importanti competizioni sportive nella mia vita, dal calcio al nuoto, dalle Olimpiadi alle finali di Champions League, e devo dire che la passione dei napoletani è davvero unica. Non è una frase di circostanza. Questa formidabile passione riesce ad esaltare gli atleti, come è accaduto nella piscina Scandone».



La Isl, al primo anno, ha fatto tappa a Dallas dopo Napoli: c'è la possibilità di rivederla a Fuorigrotta tra un anno?

«Mi piacerebbe e, alla luce di quanto abbiamo visto, penso che il discorso si possa allargare».



In che senso?

«Il mio interesse è promuovere lo sport. L'ho spiegato a de Magistris e a coloro che a Napoli ci hanno supportato nell'evento. Con il sindaco ci siamo confrontati sulla possibilità di organizzare altre competizioni in città, andando al di là della Isl, che pure è un evento di grande qualità perché vi partecipano le stelle del nuoto e c'è una copertura televisiva internazionale».



Qual è il suo progetto per Napoli?

«Eventi multisportivi, dunque non collegati a una sola disciplina. Ciò è possibile in questa città perché c'è grande interesse verso lo sport, ovviamente a cominciare dal calcio. Abbiamo già cominciato a studiare. Non si potrebbe organizzare subito, ma nel 2021».





