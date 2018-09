Wta, Halep regina mondiale: Giorgi prima italiana, è 37esima

È sempre Camila Giorgi la prima delle azzurre nella classifica mondiale del tennis. La 26enne marchigiana ha perso due posizioni rispetto alla precedente graduatoria ed è scesa al numero 37 della nuova classifica Wta, che vede al primo posto la romena Simona Halep, in vetta per la 30ma settimana consecutiva (la 46ma complessiva in carriera), seguita dalla danese Caroline Wozniacki e dalla ormai ritrovata tedesca Angelique Kerber. Quanto alle altre tenniste italiane, l'unica nella top 100 è Sara Errani, che ora si trova al numero 77, guadagnando due posizioni rispetto all'ultimo rilevamento. Lontane le altre azzurre: Martina Di Giuseppe occupa la posizione 192, Deborah Chiesa la 196 e Martina Trevisan la 198.

