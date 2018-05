Giro d'Italia, Hinault attacca Froome: «Uno scandalo la sua partecipazione»

«Froome non fa parte di questa lista». Bernard Hinault 'escludè il corridore britannico del team Sky dalla ristretta cerchia di ciclisti riusciti a vincere i tre grandi giri in maniera consecutiva. L'impresa è riuscita allo stesso Hinault, a Eddy Merckx e ora a Froome, vincitore del Giro d'Italia quest'anno dopo i successi a Tour de France e Vuelta di Spagna nella scorsa stagione. Hinault, che realizzò l'exploit a cavallo tra il 1982 e 1983, non ci sta e in un'intervista al quotidiano belga Het Laatste Nieuws ricorda che Froome «è risultato positivo alla Vuelta anche alle controanalisi, quindi ha fatto ricorso al doping e andava sospeso». «Non avrebbe mai dovuto iniziare il Giro. Perché bisogna aspettare così tanto tempo per un verdetto? È perché Sky ha così tanti soldi?», rincara la dose l'ex ciclista francese. «Tutto questo è molto triste. Froome non fa parte della leggenda di questo sport, che immagine dà del ciclismo? Potrebbe anche essere al via del Tour de France, è un vero scandalo -dice a chiare lettere Hinault - e deve finire».

