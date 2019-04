I 2 bomber del freestyle si sono allenati con il Benevento

È tutto pronto per una delle prime tappe del Red Bull Neymar Jr’s Five, il torneo mondiale di calcio a 5 che porta il nome della stella brasiliana e che vedrà migliaia di partecipanti affrontarsi da tutta Italia. Prima tappa in programma a Napoli sabato 4 maggio al Centro Sportivo Flegreo (Via Raffaele Ruggiero 331) con l’organizzazione locale di Arend Asd.



Ospiti d’eccezione saranno I 2 Bomber del Freestyle Davide Iannetti e Yuri Zappatore, conosciuti in rete con i nomi d’arte Diginho e Zapinho.

I 2 ragazzi molto popolari su Youtube, per prepararsi al meglio, si sono allenati con due giocatori del Benevento Calcio: Lorenzo Crisetig, ex centrocampista di Inter, Cagliari e Bologna, e il portiere Lorenzo Montipò. I quattro si sono sfidati a suon di challenge molto divertenti e spettacolari. In particolare 5 mini challenge dai titoli: Cuore, Carisma, Energia, Genio ed Extra Time.

Le sfide hanno visto di fronte due squadre: Diginho – Crisetig da una parte e Zapinho – Montipò dall’altra. Le prove consistevano su tiri di precisione dalla lunga distanza, slalom tra i coni, quiz e trick vari.

