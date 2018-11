I colori dell'iride brillano su Sarno: Crescenzo è Campione del Mondo

di Giuliano Pisciotta

Una scalata straordinaria al tetto del mondo. Angelo Crescenzo ha conquistato la medaglia d'oro ai Mondiali di karate di Madrid, nella categoria -60 kg. In una combattutissima finale, il 25enne di Sarno ha battuto il giapponese Naoto Sago, riuscendo a trovare il colpo della vittoria a pochi secondi dalla fine.



Una tecnica di gamba che ha ribaltato il punteggio, fissandolo sul 5-2 che vale il titolo di Campione del Mondo per Angelo Crescenzo. Un titolo reso ancor più "pesante" dal fatto che l'atleta sarnese fosse all'esordio individuale in una competizione iridata Senior.



Successo meritato quello del 25enne karateka di Sarno, ennesimo talento allevato dal maestro Antonio Califano, responsabile tecnico dello Shirai Club di San Valentino Torio. Un binomio perfetto, che ha ancora una volta portato alla ribalta delle cronache sportive internazionali i due centri dell'Agro Nocerino Sarnese.



Angelo Crescenzo si appunta al petto un'altra prestigiosa medaglia, dopo aver conquistato l'argento ai Campionati Europei. Pronta dunque una doppia festa a Sarno e San Valentino Torio, per accogliere a dovere il campione al rientro dalla kermesse iridata di Madrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA