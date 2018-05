Internazionali, la Vinci perde e annuncia il ritiro: «Non ne potevo più»

di Gianluca Cordella

Roberta Vinci ha detto basta. Lo si sapeva, ma oggi, in un Pietrangeli caldo e commosso, è arrivata la conferma ufficiale. «Scusate, ma non potevo più. Da domani sono in vacanza, va-can-za!!!», ha urlato la tarantina al termine del match contro la serba Aleksandra Krunic. Che, entrata nel main draw degli Internazionali Bnl d'Italia da lucky loser, ha confermato il trend vincente contro l'azzurra, battuta, con oggi, quattro volte su quattro.



Ho iniziato a giocare tanti anni fa e il tennis è stato la mia vita. Ho dato tutto al tennis e il tennis ha dato tutto a me.

Oggi senza rimpianti di fronte a questo pubblico bellissimo finisce la mia carriera, è stata un’avventura magnifica. Grazie a chi c’è stato ❤️ pic.twitter.com/vSDjASvpeA — Roberta Vinci (@roberta_vinci) 14 maggio 2018

Ce l'ha messa tutta Robi, che era partita benissimo vincendo il primo set rapidamente, 6-2. Poi si è spenta la luce, la Krunic ha infilato 8 giochi di fila, intervallati dall'intervento dei sanitari richiesto dalla Vinci subito dopo il 6-0 per un problema a una mano. Con l'azzurra che sembrava rassegnata ci ha pensato la bolgia del Pietrangeli a riequilibrare il match, con un tifo indiavolato che ha fatto da iniezione di adrenalina per Robi. Che ha fatto il controbreak, ha cercato di restare attaccata al match, ma alla fine ha perso il parziale per 6-3.Surreale il post match con il Pietrangeli tutto in piedi ad applaudire e la Krunic con le mani sul cuore, a scusarsi con il pubblico per aver chiuso la carriera di Roberta. Poi è stato il momento dell'annuncio ufficiale, con un video che dalla primaalla vittoria controagli, ha ripercorso tutta la carriera dell'azzurra. Che non riusciva a parlare per la commozione. Poi ha preso il microfono e si è sciolta. «Oggi sono stata bene nonostante la sconfitta - ha detto - Devo ringraziare molte persone, in primis la mia famiglia, poi il mio staff e la Federazione. E poi i tifosi (che hanno risposto con un boato): scusate ragazzi, non riesco a essere triste. Io non ne potev davvero più». Arriva il presidentecon 21 rose rosse, una per ogni anno di carriera. Infinita. Vacanza più che meritata.Non ce l’ha fatta. La giovane piemontese, che si era guadagnata il main draw degligrazie alla vittoria nelle pre-qualificazioni, è stata sconfitta al primo turno dalla più quotata. La veterana estone, entrata in tabellone passando dalle qualificazioni, ha impiegato poco più di un’ora per imporsi 6-1 6-2. Troppo il divario di esperienza (32 anni per la Kanepi, dieci di meno per l’azzurra) e di classifica (l’estone è 59 della Wta, la Rosatello 270…) per poter ipotizzare un risultato diverso.Brava comunqueintanto a guadagnarsi la qualificazione e poi a rompere l’emozione, quando, perso il primo set, si è ritrovata avanti 2-1 nel secondo con un break a favore. Ma da lì in poi la Kanepi non ha sbagliato più nulla e alla prima occasione ha chiuso il match.

