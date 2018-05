Era una roulette la sfida tra Fabio Fognini e Gael Monfils, due che del genio e sregolatezza hanno fatto il loro stile di vita e di gioco. Oggi il genio è stato il ligure e la sregolatezza il francese. Ne è venuto fuori un 6-3 6-1 senza storia, che spedisce Fabio al secondo turno senza il clamore che fece lo scorso anno l'epica vittoria contro Andy Murray. Per l'azzurro ora sfida durissima contro Dominic Thiem, numero 6 del seeding e recente finalista a Madrid, dove ha interrotto la striscia record di vittorie di Rafa Nadal.



Il riscaldamento di Fognini sul Centrale prima del match con Monfils è “disturbato” da un boato. E’ l’ovazione che il pubblico del Pietrangeli riserva a, 22enne romano n. 103 nel ranking mondiale, che supera 6-3, 7-6 lo statunitense, n. 63 in classifica. «Matteo! Matteo!» gridano gli spettatori presenti sulle gradinate di marmo per sottolineare il successo dell’astro nascente del tennis azzurro. Sulla terra rossa del, nella città che lo ha cresciuto, Berrettini (wild card) accede al secondo turno, dove affronterà il tedesco, campione in carica del torneo, neo vincitore del Master 1000 di Madrid e numero 3 al mondo.Nel primo set contro l’americano, Berrettini si è imposto in meno di 40 minuti, strappando il break che lo ha portato al 4-2. Nel secondo set la partita è diventata più equilibrata. Tiafoe ha provato a regire, ma alla fine ha trionfato il giovane Matteo. Decisivo il tie break a senso unico: 7-1 per l’azzurro. La festa per Matteo è doppia: per lui c'è il primo ingresso nel tabellone del Roland Garros. «Non ci credevo, ma ci speravo - ha detto il romano in conferenza stampa - Ho trovato la mail che me lo annunciava proprio poco fa. Sapevo di essere fuori per uno e che tanti di quelli nel main draw avevano problemi fisici. Perciò un po' ci speravo....». Analisi corretta: la rinuncia decisiva è quella di Tsonga.E' stato il last minute degli Internazionali Bnl 2018 e subito ha ripagato sul campo la fiducia della wild card (con buona pace dell'infortunato Paolo Lorenzi).conferma il suo ottimo momento di forma e si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 romano.Il tennista palermitano ha battuto in rimonta l'uruguayano, che lo avevo battuto nell'unico precedente a Mestre nel 2014. Dopo aver perso 6-2 il primo parziale, Cecchinato ha cominciato a costruire la propria rimonta che si è concretizzata nel 7-5 6-4 con cui ha portato a casa il match. Adesso sulla sua strada c'è il belga, testa di serie numero 9. Un incontro sulla carta proibitivo, ma con il Cecchinato di queste ultime settimane nulla sembra così scontato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA