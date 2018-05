Finisce la partita, stringe la mano all’avversaria che l’ha appena battuta e poi scarica la sua rabbia con tre racchettate alla postazione del giudice di sedia. Sono finiti così gli Internazionali Bnl d’Italia 2018 di Karolina Pliskova.



L’ex numero uno del mondo è stata battuta in tre set dalla greca: proprio in uno dei momenti clou del match sul 5-5 e 40-40 nel terzo set, il giudice di linea ha chiamato fuori uno smash della ceca, decisione confermata dall’arbitro. Ma la chiamata non ha convinto la Pliskova, che ha perso prima il servizio e poi il match e infine si è sfogata sulla postazione dell’arbitro, lasciando un buco ben visibile sulla torretta del giudice di sedia.

