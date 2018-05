Svitolina, Roma nel cuore: «Vincere al Foro Italico è fantastico»

di Valerio Cassetta

Esulta per il bis, Elina Svitolina. L’ucraina 23enne si conferma campionessa degli Internazionali BNL d’Italia, vincendo 6-0 6-4 contro la n. 1 del ranking femminile, Simone Halep. «E’ fantastico, qualcosa di speciale. Ringrazio Simona per i complimenti - dichiara a fine gara la vincitrice -. Ringrazio anche tutti i tifosi per rendere questo torneo così speciale». In una finale a senso unico la n. 4 al mondo ammette di «aver giocato alla grande oggi, mettendo fin dal primo punto tutta la mia energia».Vincere 12 titoli in 14 finali disputate non è da tutti. Il segreto sta nel «trovare l'equilibrio» e «pensare una partita alla volta». Il Roland Garros è ancora “lontano” e adesso Elina si gode il successo sulla terra rossa del Foro Italico: «Mi sentivo bene, e tutto è stato perfetto. Amo la città di Roma».

