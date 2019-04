Niente Foro Italico per Kevin Anderson. Il tennista sudafricano sarà infatti costretto a saltare tutta la stagione sulla terra battuta, compresi i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, per il problema al gomito destro che lo sta condizionando in questa stagione. «Volevo farvi sapere che quest'anno mancherò purtroppo la stagione della terra – ha scritto su Twitter il numero 6 del mondo - Dopo aver discusso con i miei medici e il mio team, abbiamo pensato che la decisione migliore fosse quella di riposare e recuperare dal mio infortunio al gomito per qualche altra settimana. Continuerò a lavorare sodo ogni giorno per tornare sano in tempo per l'erba». Anderson ha cominciato il 2019 vincendo il titolo a Pune, in India, ma poi ha giocato solo altri due tornei, venendo eliminato al secondo turno agli Australian Open e raggiungendo i quarti di finale a Miami, fermato da Roger Federer. «So che questa è la decisione giusta a lungo termine per la mia carriera», ha concluso Anderson.



