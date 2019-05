Marco Cecchinato soffre un set, poi ritrova il suo tennis migliore e vola al secondo turno. Partita non facile sul Centrale per il siciliano, numero 16 del tabellone, contro Alex De Minaur. L'australiano perde il servizio subito nel primo set ma poi fa il break a sua volta in due occasioni e porta a casa il primo parziale per 6-4. L'azzurro, semifinalista al Roland Garros un anno fa, ha però il merito di riorganizzarsi e di riuscire a spostare l'inerzia del match dalla sua parte: 6-3 6-1 nei parziali successivi e qualificazione in tasca. Il prossimo avversario è il tedesco Kohlschreiber.



SULLA GRANDSTAND ARENA

Lotta, recupera, spera, ma alla fine si arrende ed esce comunque tra gli applausi della Grandstand Arena. Si ferma al primo turno Lorenzo Sonego, ma saluta con l'onore delle armi. Il russo Karen Khachanov, numero 13 del mondo e undicesima testa di serie, vendica l'amarissima sconfitta di Montecarlo, quando il torinese, wild card al Foro Italico, lo aveva estromesso al secondo turno. Vince 6-3 6-7 6-3 Khachanov che, al match point trasformato, esulta portandosi la mano all'orecchio per “sfidare” il pubblico romano che aveva sostenuto con calore Sonego. Il risultato? Una valanga di fischi per il vincitore, con l'ovazione tutta per il giovane azzurro che comunque conferma la sua crescita giocando alla pari con un top 15.



Nel torneo femminile esce mestamente Sara Errani. L'azzurra, lontanissima dalla sua condizione migliore, è stata letteralmente travolta 6-1 6-0 dalla slovacca Kuzmova in un match che non ha mai avuto storia.

