Cade la prima testa di serie nel tabellone femminile degli Internazionali Bnl d'Italia. La cinese Qiang Wang, quindicesima giocatrice del seeding romano, si è arresa in tre set alla ceca Katerina Siniakova con il punteggio di 1-6 7-5 6-4. Vittoria facile per Dominika Cibulkova che lascia appena cinque giochi alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich (6-2 6-3) e si guadagna la sfida con la numero uno del mondo Naomi Osaka. Secondo turno anche per Yulia Putintseva. La kazaka supera 6-4 6-2 l’ucraina Lesia Tsurenko.



I risultati di oggi: Siniakova (Cec) b. Wang (Cin) 1-6 7-5 6-4, Cibulkova (Svk) b. Sasnovich (Bie) 6-2 6-3, Putintseva (Kaz) b- Tsurenko (Ucr) 6-4 6-2.

