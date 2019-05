Il sogno di Matteo Berrettini finisce agli ottavi di finale degli Internazionali. Il romano, numero 33 del mondo, si è arreso sul GrandStand all'argentino Diego Schwartzman, numero 28 dell'Atp con un passato alle porte della top ten: nemmeno un anno fa era numero 11. In ogni caso un cliente scomodissimo sulla terra rossa. L'azzurro si arrende 6-3 6-4 in un match in cui a fare male, più del risultato, è come il risultato stesso sia maturato. Partita spenta quella di Berrettini, piena di errori non forzati, molti al limite della banalità. E l'argentino, che per sua natura è un regolarista, è andato a dama con relativa semplicità.



Finisce, com'era lecito attendersi, anche la favola di Jannik Sinner. Il 17enne altoatesino, entrato nel main draw grazie alla wild card per la finale raggiunta nelle pre-qualificazioni, si è arreso sul campo 1 a Stefanos Tsitsipas, fresco finalista di Madrid. Troppo più forte il greco, numero 7 del mondo, per il Next Gen allievo di Sartori: è finita 6-3 6-2 dopo un'ora e 17 minuti di gioco.



Esce di scena anche Marco Cecchinato. Il palermitano, testa di serie numero 16, si fa rifilare un doppio 6-3 Philipp Kohlschreiber, che stasera si concederà il palcoscenico principale contro Djokovic. Peccato per l'azzurro che spreca un'ottima occasione in avvio quando si trova avanti 3-0. Poi il tedesco infila sette giochi di fila si ritrova in vantaggio di un set e di un game nel secondo parziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA