Il Canoa Club Napoli si laurea campione d'Italia Under 21

di Pasquale Guardascione

BACOLI - Il Canoa Club Napoli si è laureato quest'oggi presso il laghetto dell'Eur a Roma Campione d’Italia Under 21 di canoa polo. Ancora una volta il sodalizio di Bacoli si conferma tra le migliori scuole d’Italia e conquista il titolo italiano di categoria vincendo per 3-2 l’avvincente finalissima contro il Gruppo Sportivo Canoa Catania, medaglia d’argento. Terza posizione per la Canottieri Mutina che vince per 6-2 la finale di terzo e quarto posto contro Società Canottieri Ichnusa 1891.

