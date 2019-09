di Diego Scarpitti

La finale di Coppa Italia apre la nuova stagione agonistica. In pedana è subito chiamato il Club Scherma Salerno, pronto all’assalto decisivo contro il CS Pisa Di Ciolo. Capitanato da Marco Autuori e composto da Stefano Apolito, Francesco Pio Iandolo ed Emiliano Natella, il team dei fiorettisti salernitani battaglierà a Villa Sarsina per la conquista dello storico titolo, che rappresenta il massimo riconoscimento nazionale per una squadra civile, non appartenente a gruppi sportivi, e dà l’accesso alla Coppa Europa per società.



Mercoledì 11 settembre (ore 17.45) la presentazione alla stampa della compagine maschile presso la sede del sodalizio in via Laurogrotto a Salerno (all’interno del centro polifunzionale Rubino), occasione, inoltre, per ufficializzare lo staff tecnico e illustrare i programmi della nuova stagione schermistica al via nel prossimo weekend, ad Anzio, con l’evento federale «Festa della Scherma».



Prenderanno parte all’incontro anche gli atleti del Club Scherma Salerno di ritorno dai ritiri con la Nazionale under 20 e, ripartendo proprio dai traguardi raggiunti lo scorso anno, saranno esposte tutte le novità per l’attività olimpica e paralimpica.

