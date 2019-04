Napoli. Il corno portafortuna: il legame tra lo sport e la scaramanzia

di Eduardo Improta

Il setterosa delle puteolane in lotta, per la conquista di un posto nei playoff , per il passaggio alla serie superiore del campionato nazionale di pallanuoto femminile sta dando moltissime soddisfazioni ai propri tifosi e al pubblico.

«Seguendo le loro avventure, sulle pagine del Mattino online, mi sono innamorato di una favola - commenta il maestro presepiale Aldo Vucai – il grande attore napoletano Eduardo De Filippo affermava: “essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male”, e per questo ho realizzato a mano un corno portafortuna che questa mattina ho consegnato a Ottorino Altieri, presidente della squadra di pallanuoto femminile Sporting Club Flegreo, che milita nel girone sud del campionato nazionale della serie A2». Sul corno di colore rosso è stato dipinto a mano il logo del sodalizio sportivo flegreo. Venti piccoli cornetti, con la sigla della squadra, realizzati dalla giovane artista Marina Petrucciani, studentessa dell’Accademia di belle arti di Napoli, saranno consegnate prima della prossima gara che si giocherà in trasferta contro la squadra laziale Roma Vis Nova, a tutte le ragazze della rosa impegnate nel campionato nazionale di serie A2.



Il legame tra lo sport e la scaramanzia nasce da un concetto semplice ma curioso. Moltissimi sportivi hanno dei riti scaramantici. «Crediamo che la superstizione – ha detto Ottorino Altieri – sia una parte affascinante della cultura del sud, una delle nostre caratteristiche è quella di associare al sacro anche le superstizioni. Il regalo è stato graditissimo. Con questa cultura siamo cresciuti – conclude il presidente – e quindi apprezzo particolarmente questo regalo, perché il corno va sempre regalato, se no non porta fortuna».



«Continueremo a prepararci con impegno per il prossimo mach – ha commentato con una battuta

il coach greco della squadra, Ioannis Koinis – accettiamo questo dono per il buon auspicio per il futuro».



Un detto popolare specifica con chiarezza quali sono le caratteristiche fondamentali del talismano che dovrà essere, necessariamente rigido, storto e con la punta. Perchè sia realmente efficace, però, il corno non deve essere mai acquistato ma sempre ricevuto in dono. Le caratteristiche secondo la superstizione, affinchè il corno eserciti la sua funzione di portafortuna deve essere innanzitutto rosso, da sempre colore della fortuna, ma anche della potenza e della vittoria, e fatto a mano in modo che colui che lo modella gli possa infondere energie positive con le proprie mani e scongiurasse il malaugurio.



La bottega presepiale del maestro Aldo Vucai, in via San Gregorio Armeno n. 14, è una prestigiosa location visitata da numerosissimi turisti, i suoi presepi sono in tutto il mondo, recentemente ha realizzato il “presalbero” cioè il tradizionale presepe napoletano all’interno dell’albero di Natale che costituisce due emblemi natalizi in un’unica realizzazione, e il presepe di Pasqua dove sono rappresentate tutte le scene della vita di Gesù.

