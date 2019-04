Pallanuoto, il derby va al Posillipo con le doppiette dei fratelli Di Martire

di Diego Scarpitti

Doppietta, assist e vittoria. Sceglie il derby under 20, per ritornare in vasca dopo l’infortunio al naso. Per la prima ufficiale indossa una maschera bianca in polietilene. «Non è troppo scomoda in acqua, mi sto abituando», ammette il ritrovato enfant prodige del Posillipo, Gianpiero Di Martire. Senza storia la stracittadina con la Carpisa Yamamay Acquachiara a Santa Maria Capua Vetere: 9-3 (0-3, 1-4, 0-1, 2-1) per i rossoverdi, che hanno festeggiato il successo da «I Masanielli». Seguite le indicazioni del tecnico Brancaccio. «Siamo partiti forte, come ci ha chiesto Roberto. Abbiamo impresso grande intensità, portandoci sul 4-0. Ottima prova difensiva. Subìto gol nel secondo tempo e poi nella quarta frazione: ci siamo rilassati un po’, incassando due reti che potevamo tranquillamente evitare», spiega il figlio d’arte, fratello minore di Massimo, autore di una doppietta. Da segnalare l’azione del raddoppio, firmato dall’attaccante classe 2000, protagonista del sorteggio per le Universiadi 2019 alla Stazione Marittima: finta, smarcamento, pallone in avanti e Rossa superato.



«Dobbiamo migliorare la percentuale con l’uomo in più. La nostra forza risiede nella panchina lunga: 13 elementi con identico valore. Roster al completo, giocato di squadra al di là delle individualità». Pregevole il pallonetto di Gianpiero nel terzo periodo. Giuseppe Gregorio e Marco Ricci eguagliano le marcature dei fratelli Di Martire. Chiude l’incontro Leonardo Bernardis, imbeccato da Di Martire junior. Per la Carpisa in rete Ivano Occhiello, Luca Baldi e Leonardo Di Maro. «Complimenti all’Acquachiara, che sta disputando un buon campionato», dichiara Brancaccio. «I ragazzi hanno offerto una bella prestazione ma devono imparare la gestione della gara, anche sull’8-1». Soddisfatto il mister posillipino, che ritrova gli under 20 soltanto una volta a settimana (il lunedì), a motivo anche del doppio tesseramento (ben sei elementi).

