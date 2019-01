di Diego Scarpitti

I soliti «galletti». Non pensate alle relazioni poco diplomatiche che intercorrono ultimamente tra l’Eliseo e Palazzo Chigi. Tralasciando sullo sfondo la querelle politica con i «cugini» transalpini e la polemica sul seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si è riproposta la sfida tra Francia vs Italia in Premier League a Parigi. In finale si sono affrontati il napoletano Luca Maresca e il detentore del titolo iridato, nonché beniamino di casa, Steven Da Costa nella categoria 67 kg. Allo Stade Pierre de Coubertin l’epilogo del match è stato ben lontano dal vero spirito sportivo incarnato dal pedagogista fondatore dei Giochi olimpici moderni. «Sono uscito a testa alta. Incontro condizionato dal fattore casalingo. Gara finita in perfetta parità e vittoria decretata con il sistema delle bandierine. Non è stata proprio una decisione giusta quella degli arbitri», racconta l’atleta delle Fiamme Oro, classe’93.



«Ho dominato l’incontro ma non è bastato. C’erano tre punti netti per me ma hanno votato in favore del mio avversario», spiega Maresca, all’ottava partecipazione consecutiva al torneo internazionale che attribuisce punti preziosi per la qualificazione a Tokyo 2020. «L’argento vale tanto. Grande prestazione, gara difficilissima. E’ andata così». Nervosismo comprensibile. Maresca si riconferma ancora una volta tra i migliori della sua specialità (kumite). A 3” dalla fine, sul punteggio di 1-1, si ricorre al video review. No Yuko. Il palazzetto fischia e rumoreggia contrariato. Insindacabile il giudizio arbitrale, che però non è infallibile. E infatti sbaglia. Trionfa Da Costa, campione di Francia e del Mondo nel 2018. Cinque incontri durissimi superati con tenacia e intelligenza. Marvin Garin battuto 4-0, poi Stefan Pokorny 3-2, Jordan Thomas regolato 2-0. Ai quarti soccombe Ayoub Zakaria 3-2, in semifinale sconfitto con un secco 3-0 Didar Amirali.



«Dedico la medaglia al mio maestro Cristian Verrecchia, che crede in me e nelle mie potenzialità, allenandomi ogni giorno, e alla mia famiglia». Il 2019 inizia con una silver medal per il poliziotto di Casoria, desideroso di rivincita e di immediata ripartenza. «Prossimi appuntamenti la seconda tappa della Premier League a Dubai a metà febbraio e gli Europei a marzo». Per il Giappone sarà una lotta «interna» e un derby con il 25enne salernitano campione del mondo Angelo Crescenzo (di San Valentino Torio, categoria 60 kg), argento contro l’iraniano Majid Hassanniaideilami all’ombra della Torre Eiffel. Soltanto uno dei due potrà imbarcarsi per il Sol Levante. E Luca farà l'impossibile per esserci.

