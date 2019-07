Il flegreo Urso centra 2 ori e 1 argento agli Assoluti Estivi, ora il sogno sono i Mondiali

di Pasquale Guardascione

Due medaglie d'oro e una d'argento per Salvatore Urso, il nuotatore originario di Quarto e in forza alla Noived Napoli, agli Assoluti Estivi di nuoto paralimpico svoltosi in questo week end alla piscina Manara di Busto Arstizio. L'atleta flegreo ha centrato il primo posto sul podio nei 50 stile libero con il tempo di 30"20 e nei 100 farfalla con il tempo di 1'16"19. Mentre, la medaglia d'argento nei 100 stile libero con il tempo di 1'11"90. In settimana il commissario tecnico della nazionale italiana di nuoto paralimpico diramerà le convocazioni per i Mondiali di Londra a cui punta adesso il nuotatore di Quarto.





