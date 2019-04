di Diego Scarpitti

Sconfitta indolore per la Carpisa Yamamay Acquachiara, che si avvicina all’obiettivo salvezza. Non semplice arginare la seconda forza del girone Sud, proiettata al salto di categoria. A Santa Maria Capua Vetere prevale il Latina del napoletano Gianluca Cappuccio e degli ex Federico Lapenna e Maurizio Mirarchi, premiati entrambi dal presidente Franco Porzio con una targa-ricordo prima della gara. In stato di grazia il croato Goreta, capocannoniere del torneo e scatenato autore di ben 7 reti, molte delle quali propiziate dal centroboa romano e romanista. Tra biancazzurri e nerazzurri finisce 8-12 (2-2, 1-3, 4-4, 1-3). «Diamo sempre il massimo e cercheremo di arrivare più in alto possibile. Mancano quattro sfide alla fine», spiega l’ex posillipino Cappuccio (nelle foto di Manuel Schembri), sempre determinante con le sue parate.



«Match complicato contro l’Acquachiara, formata da giovani volenterosi. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia: risultato sbloccato soltanto a metà del quarto tempo. Complimenti ai partenopei per l’ottima prova: Manuel Rossa un ragazzo promettente», conclude l’estremo difensore di spiccate doti. «Santa Maria Capua Vetere si conferma un campo difficile, dove hanno faticato molti. Acquachiara una squadra ben allenata da Mauro Occhiello con tanti ragazzi di qualità. Intaschiamo punti fondamentali, che ci tengono attaccati alla capolista Rari Nantes Salerno, nella speranza di arrivare in testa al girone, e di tenere distanti le inseguitrici», dichiara il centroboa Lapenna. «E’ ancora tutto in gioco: tenteremo di vincere i restanti quattro incontri. A2 torneo avvincente, dove nulla è scontato. Per i playoff, invece, conta la condizione fisica e mentale», osserva l’atleta in calottina numero 9.Dopo un mese e mezzo di assenza e cinque partite saltate, si è rivisto in acqua Julien Lanfranco, presentandosi con una doppietta. Non passa neppure inosservata la rete del 42enne Alberto Petrucci. «E’ prevalsa la maggiore esperienza tattica, tecnica e fisica del Latina. C’è purtroppo rammarico. E’ emerso lo spirito di gruppo: con foga agonistica abbiamo tenuto testa ai nerazzurri, attaccando con criterio», afferma Manuel Occhiello, a segno due volte. Espulso nel terzo tempo il padre-allenatore Mauro, sostituito da Nicola Borrelli in panchina. «Prova di carattere e di cuore contro un avversario che punta alla promozione. Il derby di sabato prossimo contro la Studio Senese Cesport è aperto ad ogni risultato. Sono soddisfatto della crescita collettiva e individuale dei ragazzi. Hanno lottato fino alla fine», sottolinea orgoglioso Occhiello senior, che dà appuntamento il 4 maggio a Casoria.

