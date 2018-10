di Diego Scarpitti

Invocavano a gran voce dagli spalti «Segna per noi, gonfia la rete» e a 3” dalla fine i tifosi sono stati accontentati. Esplode di gioia il PalaCercola alla prima gara interna, dopo aver a lungo cullato il gol che potesse sbloccare definitivamente il risultato, inchiodato sull’1-1. Best of the week il croato Franco Jelovcic, che sigilla una vittoria alla Insigne. Allo scadere, quando si affievolivano le speranze e il segno X non lasciava margini ad altre interpretazioni. Il fallo di Espindola consente ai padroni di casa in maglia gialla di indirizzare diversamente il corso degli eventi. Dardo scoccato dall’eroe di giornata e Perez, subentrato a Tornatore, portiere del Meta Catania infortunatosi, viene trafitto senza diritto di replica. Etnei superati soltanto sul gong, insidiosi e battaglieri nel primo tempo con Musumeci e Costantino, che impegnano a più riprese il portiere della Nazionale italiana Molitierno. Amodeo trova varco e vantaggio e porta avanti nel punteggio la neopromossa siciliana.



Reagisce il Lollo Caffè Napoli con Duarte, ristabilendo la perfetta parità. Croce e delizia, tormento ed estasi il brasiliano, autore del pareggio, si fa espellere nel secondo tempo per somma di ammonizioni, lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica per due minuti. Non ne approfitta, però, il team di Samperi, mentre aumenta il disappunto dei napoletani nei confronti della coppia arbitrale Di Guilmi e Micciulla. Fischiata simulazione e conseguente giallo ai danni di Salas, che reclamava il rigore. David Marìn chiama time out a 17” dal termine e di sinistro Jelovcic, in versione Re Mida, trasforma in oro l’ultima occasione utile del match. «Sono molto emozionato per il gol e felice per tutta la squadra. E’ stata una vittoria fortemente voluta da tutto il gruppo contro un’ottima avversaria».Lollo Caffè a punteggio pieno grazie alla magia del giocatore dell’Europa dell’Est. «Siamo felici per questa vittoria che arriva contro una grande squadra che ci ha messo pressione per tutta la gara. Non ero in buona posizione ma mi hanno detto che il rigore c’era. Il calore del pubblico ci ha aiutato tantissimo e la loro spinta ci ha caricati». Sei punti in classifica dopo due giornate e bottino pieno per i ragazzi del tecnico Marìn. Sabato 13 ottobre trasferta contro Maritime Augusta. Lollo Caffè Napoli batte Meta Catania 2-1. Scende la pioggia, cala il sipario.

