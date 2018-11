di Diego Scarpitti

Impresa sfiorata a Chieti. Rimedia il secondo pareggio stagionale e raccoglie un punto soltanto. Al Pala Santa Filomena il Lollo Caffè Napoli deve accontentarsi del 2-2. Appaiati in classifica con l’Italservice Pesaro a quota 14, gli azzurri distano cinque lunghezze dalla capolista Maritime Augusta. Ostacolo per gli azzurri verso la vetta la neopromossa Civitella Colormax Sikkens. Si avvertono le assenze degli infortunati Salas e Wilhelm e dello squalificato Peric. «Risultato sicuramente che ci sta stretto, che non vanifica assolutamente la splendida vittoria di sabato scorso contro l’Acqua e Sapone. Ogni partita, infatti, è storia a sé», spiega il capitano Massimo De Luca. I ragazzi di David Marim auspicavano alla vigilia di ripetere la straordinaria prestazione di sette giorni fa, ritrovando sul parquet Jelovcic. «Le assenze importanti non sono una giustificazione: abbiamo una squadra che può sopperire a qualsiasi tipo di carenze momentanee. La nostra forza risiede nel gruppo: non possiamo drammatizzare dopo un pareggio o pensare di dipendere da qualche singolo giocatore. Bisogna continuare a lavorare, per migliorare sempre di più e cercare di chiudere il girone di andata tra le prime quattro». I padroni di casa terminano il primo tempo in vantaggio, merito di Fabinho sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa Mancha, in ripartenza, sigla il pareggio per i napoletani, dopo il salvataggio di Alemao sulla linea: respinto il tiro di Titon. Capovolgimento di fronte e Rocchigiani si procura il calcio di rigore. Molitierno fa gli straordinari e annienta Horvat dal dischetto. Passano in vantaggio i partenopei con Jelovcic ma subito dopo Mancha, a porta vuota, non concretizza la rete del possibile 3-1. Per vie centrali Titon trova il varco giusto e firma il definitivo 2-2. Fino a dicembre calendario impegnativo per il Lollo Caffè. Mercoledì 14 novembre in Coppa Divisione contro la Sandro Abate, formazione che milita in serie A2. Domenica 17 sosta di campionato poi la partita al PalaCercola del 24 contro il Real Rieti. Venerdì 30 novembre finale di Supercoppa a Pescara contro l’Acqua e Sapone. In programma le due trasferte contro Lynx Latina nel giorno della solennità dell’Immacolata Concezione (8 dicembre) e contro Feldi Eboli (15 dicembre). Ultima del 2018 il match tra le mura amiche con Came Dosson. Sei sfide per sognare in grande.





© RIPRODUZIONE RISERVATA