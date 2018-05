Venerdì azzurro alla Tennis Vomero Cup – Trofeo Euromobiliare, Futures di 25mila dollari valido per le classifiche mondiali Atp. Bella prestazione del napoletano di Torre del Greco Raul Brancaccio che nei quarti di finale batte l’esperto portoghese Fred Gil 6-4 6-2 e vola in semifinale. Affronterà l’altro italiano Corrado Summaria che ha superato 6-4 7-5 il russo Avidzba. Brancaccio si allena da anni all’Accademia dell’ex top five del mondo David Ferrer e sta provando la scalata alla classifica mondiale Atp, pur tesserato al New Torre del Greco in serie B.



«Questo è il mio pubblico, la mia città e sento molto questo torneo. Vivo in Spagna e mi alleno lì ma i primi 16 anni di vita li ho trascorsi a Torre del Greco», ha spiegato Brancaccio che prima del torneo era numero 559 del mondo e che dopo il torneo del Vomero salirà sicuramente nel ranking. Per Brancaccio si tratta del miglior risultato in Italia in carriera, e prima semifinale del 2018, ma ora punta alla finale e a vincere il torneo. Avanza anche un terzo italiano in semifinale. E’ Pietro Rondoni, numero 7 del torneo e n.470 del mondo che batte l’autriaco Hampel (n.3) 6-1 6-2 e affronterà il sorprendente bulgaro Aleksandar Lazov, che ha piegato nei quarti il francese Tabatruong 6-2 7-5. Oggi semifinali con inizio alle ore 10,30 e ingresso gratuito.

