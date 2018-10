di Diego Scarpitti

Un fuorigrottese a Londra. Sovverte gli equilibri nel regno di Sua Maestà e alla sua prima uscita stagionale si aggiudica la Leon Paul Cup. Esulta il Club Scherma Napoli con il successo oltremanica di Giovanni Repetti. Immediati i complimenti del maestro Alberto Coltorti al suo allievo per il percorso compiuto. Cavalcata trionfale del napoletano, che in pedana si sbarazza dei suoi avversari. Numero 1 nel tabellone dopo i gironi, Repetti si imbatte in un canale complicato. I sei incontri disputati saggiano e fotografano il suo stato di forma in vista della prima prova ai campionati italiani tra tre settimane a Bastia Umbra. Buona la partenza contro lo spagnolo Gonzalo Solano (15-5), trend positivo con il polacco Jakub Ocinski (15-7), superato di slancio il messicano Gibran Zea (15-6). Ai quarti nessuna distrazione e agevole duello con il francese Edward Barloy (15-3). Cade in semifinale il britannico James Honeybone (15-10). Derby italico tiratissimo in finale: la spunta Repetti 15-14 su Stefano Scepi. «Ringrazio il Gruppo Sportivo olimpico dell’Esercito, che dà la possibilità di allenarmi da professionista. Ringrazio il maestro Alberto Coltorti, con il quale sto per iniziare la 19esima stagione agonistica insieme. Ringrazio il mio preparatore atletico Dino Sangiorgio, con il quale sto collaborando dallo scorso anno, ottenendo buonissimi risulato». Doverose e immancabili le dediche di Repetti. «Alla mia famiglia, alla mia fidanzata, al mio staff». Goodbye from London.



© RIPRODUZIONE RISERVATA