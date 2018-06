di Marco Lobasso

Mario Sanzullo torna a colpire. Il nuotatore napoletano delle Fiamme Oro e della Canottieri Napoli ha conquistato uno splendido secondo posto, in Coppa del mondo di nuoto di fondo, nella 10 km di Setubal, in Portogallo. Il 25enne vice campione del mondo è salito per la prima volta sul podio di Coppa ed è anche al primo risultato importante, a livello internazionale, della stagione, in vista degli Europei di agosto a Glasgow, in Scozia. L'atleta giallorosso, allenato da Raffaele Avagnano e da Luca Piscopo, ha chiuso la 10 km in 1h56'22"32, a 25" dal vincitore, l'ungherese Rasovszky, battendo allo sprint il britannico Brunell, bronzo per per meno di un secondo. Da notare come Sanzullo è salito sul podio conquistando l'argento in una specialità, la 10 km, che non è quella da lui preferita; nella 5 km nel 2017 vinse l'argento e il bronzo mondiale, al lago Balaton in Ungheria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA