Il napoletano Tammaro vice-campione d'Italia giovanile

di Marco Lobasso

Non riesce il colpo finale al napoletano quattordicenne Mariano Tammaro (testa di serie numero 5) nella sfida per lo scudetto tricolore under 14 contro il sardo Niccolò Dessì (testa di serie numero 6). Nella giornata conclusiva dei Campionati italiani giovanili ospitati dal Tennis Club Napoli del presidente Riccardo Villari, il talento di casa, tesserato da anni per il TC Napoli e che si allena all'Academy Capodimonte con il maestro Carlo Rombolà, ha sfiorato l'impresa tricolore riuscita in quasi un secolo di gare solo ad altri due napoletani, Diego Nargiso nel 1984 e Antonio Mastrelia nel 2008. Resta uno splendido torneo quello di Tammaro, nei primi 30 del ranking internazionale Tennis Europe e ormai pronto per un posto in Nazionale giovanile che sabato aveva superato in due set il numero 1 del tabellone Ciavarella (7-6 6-3). Da notare che Tammaro in coppia con l'altro under 14 del TC Napoli, Lorenzo Peluso, ha raggiunto le semifinali nel torneo di doppio. Al vincitore cagliaritano Dessì assegnato anche il Trofeo Federico Luzzi voluto dalla Federtennis per ricordare la memoria del campione toscano scomparso prematuramente. Bilancio positivo in fine per il Tennis Club Napoli che ha riportato un campionato italiano giovanile sui propri campi dopo 12 anni e che nel giorno della finale (ingresso cratuito) Tammaro-Dessì ha contato sugli spalti del campo centrale Carlo D'Avalos quasi mille spettatori. Un successo organizzativo per il circolo che da un anno ha come presidente Riccardo Villari. Adesso il Tennis Napoli undr 14 con Tammaro e Peluso cercherà di conquistare il titolo italiano giovanile a squadre, avendo conquistato, unico club campano, la finale per il titolo tricolore.

