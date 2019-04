di Diego Scarpitti

La penultima giornata di regular season si chiude con un pareggio. «Peccato davvero, perché meritavamo la vittoria, negata nel finale». Insoddisfatti per il punticino raccolto capitan Massimo De Luca e compagni. Il derby tra Lollo Caffè Napoli e Feldi Eboli termina in parità. Trova la rete del 3-3 ad un minuto e trenta dalla fine il brasiliano Andrè Ferreira. Azzurri agganciati in classifica dal Real Rieti, che in trasferta ha superato 5-4 l’Arzignano. «Ancora tutto in gioco. Adesso spazio alla sosta per la Nazionale e poi si pensa all’ultima partita contro Came Dosson». Insieme a Paolo Cesaroni e Francesco Molitierno il mancino napoletano numero 7 sarà impegnato con l’Italia a Pescara nel triangolare con Argentina e Bosnia.



Terzo posto da assegnare in campionato il 19 aprile: in lizza anche Meta Catania e reatini. Regna l’equilibrio a Villaricca. I padroni di casa aprono e chiudono la frazione con le marcature del paraguaiano Juan Adrian Salas e dello spagnolo Sebastian Vargas Chano. Nel mezzo le reti dell’ex Jader Fornari e di Andrè. Spinge il Napoli nella ripresa e l’insistenza offensiva viene premiata dal gol di Chano (3-2). Strappo ricucito dai salernitani, che evitano la sconfitta. David Marìn si rammarica per qualche errore di troppo. «Giusto il pareggio. Meritavamo, però, più noi per come abbiamo giocato e per come abbiamo provato a vincere. Abbiamo subito tre gol su altrettanti errori: dobbiamo ancora migliorare sotto questo punto di vista. Sul piano del gioco, invece, abbiamo espresso un ottimo calcio», afferma il tecnico spagnolo. «Non possiamo fallire con la Came. Dobbiamo fare il possibile, per mantenere il terzo posto in classifica». In base al piazzamento in campionato si deciderà l'accoppiamento playoff.

