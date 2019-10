Il nipotino di Varenne va al Mondiale

di Gaetano Borrelli

L'ippica è a terra di favole. La genealogia, la bellezza morfologica, il blasone dell'allevamento contano molto ma non sono tutto. Un cavallo può rivelarsi un brocco anche se è stato pagato una cifra blu e può diventare campione anche se nessuno se lo aspetta e costa pochissimo. Come è accaduto con Zacon Gio, il trottatore comprato da puledro per mille euro dall'allenatore Domenico Minopoli e che domani notte correrà a New York in una corsa da un milione di dollari, l'International Trot, ovvero il campionato del mondo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO