Sguardo serio, braccia allargate, stemma dell’IJF sulla giacca, cravatta azzurra. Tripla A per Pino Maddaloni. Non indicatori di rating, neppure questione di ranking. Alti coefficienti, elevata capacità, estrema qualità, ineguagliabili parametri. Atleta a cinque cerchi, allenatore della Nazionale italiana, e adesso arbitro internazionale. Si è calato subito nella nuova veste all’European Open a Minsk il judoka napoletano oro olimpico a Sydney il 18 settembre 2000. «Da quello che mi dicono, è andata bene. Sono belle le sensazioni che provo in questa nuova esperienza».

Sulla materassina è salito in modo diverso. «Nella vita nulla succede a caso. Si è presentata questa possibilità grazie all’International Judo Federation e al programma riservato agli sportivi top level».



In tanti si sono complimentati per il prestigioso percorso intrapreso, in particolare Felice Mariani, cimentatosi a sua volta nell’agone politico. «Sono un judoka –tiene a ribadire con orgoglio Maddaloni (nelle foto di Anna Zelonija)- e imparare fa sempre bene». Forza tranquilla (da far invidia a chiunque) e umiltà il suo tratto distintivo. Prospettiva differente, visuale insolita, angolazione inedita. «Non mi aspettavo tante emozioni e tensioni. Guardi un meraviglioso paesaggio, una meravigliosa disciplina da un altro punto di vista», racconta soddisfatto il figlio del maestro Gianni Maddaloni. «Non mi sembra di aver cambiato mentalità: vivo la gara con attenzione e concentrazione. La preparo anche da arbitro».



Briefing di ricognizione e scambi di consigli con Antonio Di Virgilio una volta a settimana, allenamento congiunto con l’arbitro continentale Alessandra Scognamiglio. In attesa dell’email che gli comunichi tempestivamente i suoi prossimi impegni, «L’oro di Scampia», - titolo anche della famosa fiction Rai con Beppe Fiorello e Gianluca Di Gennaro -, aspetta fiducioso. «Spero di arbitrare a Glasgow agli inizi di ottobre e poi a Malaga». Registra miglioramenti del judo italiano ma non si pronuncia sul suo successore, per non caricare di eccessiva pressione i giovani talenti.



«Judo more than sport come recita lo slogan dell’IJF: è infatti educazione e formazione, porta con sé valori forti, utili a costruire il carattere e la professionalità dell’atleta. Non conta solo portare a casa la medaglia ma conta vincere per migliorarsi».All’ombra delle Vele gutta cava lapidem: silente, inesorabile e operosa l’azione di Gianni Maddaloni. «Papà è fiducioso, un grande sognatore che realizza i suoi sogni. La Cittadella dello Sport si farà. C’è tanta brava gente: Scampia merita di sorridere».Regole della legalità apprese sul tatami e in famiglia, esibite e impartite con fierezza nella quotidianità da assistente della Polizia di Stato (IV Reparto Mobile) e responsabile della sezione giovanile delle Fiamme Oro a Monte di Dio, sulla collina di Pizzofalcone, nel quartiere San Ferdinando. «Sono veramente contento di ricoprire tale incarico, accolto con favore dal territorio e dai colleghi. Tanti bambini frequentano la struttura e lasciano ben sperare per il futuro. La Polizia prova ad indirizzarli sulla strada giusta».Pino dovrà abituarsi maggiormente all’idea di indossare la giacca e la cravatta ma non rinuncerà alla «comodità» del judoji. Olympic Champion, National Coach, International Referee.

