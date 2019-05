di Diego Scarpitti

«Oggi, dopo una lotta durata più di un anno, abbiamo perso la nostra battaglia. Sei stato contemporaneamente mio padre, mio fratello e il mio migliore amico. Ci hai insegnato cosa vuol dire amare la vita e viverla intensamente fino alla fine, nonostante tutto. Oggi un pezzo di me viene via con te», scrive su Facebook il pallanuotista del Posillipo, Andrea Scalzone, per annunciare la morte del papà Armando, ex cestista, figlio di Angelo Scalzone, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco (1972) nel tiro a volo, specialità piattello fossa, che vinse i Giochi a cinque cerchi con il punteggio record di 199/200. «Ringrazio tutti quelli che ci sono stati vicini in questo percorso lungo e difficoltoso, ma allo stesso tempo pieno di emozioni fortissime», continua Andrea, che ha appreso la ferale notizia, una volta atterrato all’aeroporto Milano Malpensa, per la trasferta contro la Bpm Sport Management.



A causa del grave lutto, Andrea Scalzone è subito rientrato a Napoli, accompagnato dall’amico e portiere Tommaso Negri. Domani alle ore 17 si celebreranno i funerali presso la chiesa dell’Annunziata a Castel Volturno. Formulano le più sentite condoglianze capitan Paride Saccoia e compagni, insieme al presidente Vincenzo Semeraro, il vicepresidente sportivo Vincenzo Triunfo, il dirigente di settore Luigi Massimo Esposito, l’allenatore Roberto Brancaccio, il dirigente Gianni Grieco e l’intero Circolo Nautico Posillipo, stringendosi affettuosamente intorno ad Andrea.

