di Diego Scarpitti

Migliorare e migliorarsi. All’esordio nel 2018 chiuse al settimo posto e strappò una foto ai due vincitori Francesco Ghettini (Marina Militare) e Barbara Pozzobon (Fiamme Oro). Ci riproverà il 7 settembre e la sua seconda Capri-Napoli sarà decisamente diversa, forte dell’esperienza maturata. Il posillipino Marco Magliocca si dichiara già pronto per la più celebre Maratona del Golfo, gara di gran fondo, valevole per la Coppa del Mondo di specialità, ultima tappa del circuito internazionale. Non teme affatto l’impegnativo percorso di 33 km il nuotatore tesserato per il Circolo Nautico Posillipo, allievo di Rosario Castellano. Si presenta in forma il talentuoso «caimano» napoletano, che si è aggiudicato in scioltezza, con soli 16 minuti e 40 secondi, l’ottava edizione dello storico trofeo «Punta Caruso», competizione in acque libere, svoltasi a Forio d’Ischia sulla distanza di 1.5 km, organizzata da Michelangelo Di Maio.



«Siamo partiti dalla spiaggia di San Francesco fino allo Scoglio dell’Impiccato. Gara di preparazione in vista della Capri-Napoli. Ho abbassato il tempo dello scorso anno (17’20”), segnando un nuovo record personale», ammette soddisfatto Marco, che migliora di ben 40” il crono precedentemente stabilito. Seguito dal dottor Dario De Caro, proseguono senza sosta gli allenamenti del brillante atleta rossoverde, alternandosi tra la piscina del Sodalizio e l’impianto olimpionico della Mostra d’Oltremare ristrutturato con i fondi delle Universiadi 2019 e inaugurato dal pallanuotista Massimo Di Martire, oro ai Giochi universitari con il Settebello a luglio.



Debutto annunciato, inoltre, per Alessio Materazzo nella traversata più avvincente di sempre, dove brillò l’astro del compianto Giulio Travaglio, vincitore della Capri-Napoli per ben cinque volte. Pervengono a Magliocca i complimenti del presidente Vincenzo Semeraro, del vicepresidente sportivo Antonio Ilario e del consigliere di settore Salvatore Caruso.



