di Diego Scarpitti

Cena e festeggiamenti. Il vicepresidente sportivo del Posillipo, Vincenzo Triunfo, ha riunito la squadra, per salutare la regular season, terminata al quarto posto in classifica, a quota 43 punti. «Stagione ricca di soddisfazioni. Va segnalato, però, qualche problema di organico, che si proverà a sopperire nella prossima stagione, con l'inserimento di altri giovani talenti posillipini». Alle spalle del Brescia, del Recco, campione d'Italia in carica, e della Bpm Sport Management si attesta il team capitanato da Paride Saccoia. Dietro le super corazzate del Nord, si posiziona la compagine napoletana.



«Rivolgo un plauso a tutti gli atleti, tecnici e dirigenti». Alla conviviale hanno preso parte i giocatori con le rispettive fidanzate, l’allenatore Roberto Brancaccio e consorte, così come Carlo Silipo, il consigliere alla pallanuoto Luigi Massimo Esposito, il dirigente Gianni Grieco, il medico sociale Guglielmo Lanni e il fisioterapista Silvio Ausiello. «Ora concentriamoci sulla partita di giovedì», l’invito di Triunfo a ben figurare nella Final Six, rivolto ai pallanuotisti rossoverdi, che affronteranno l’Ortigia dell’ex Enrico Caruso.



