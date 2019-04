di Diego Scarpitti

Il giudice sportivo Sabino Rascio ha disposto la sconfitta a tavolino della società ospitante Swim Academy, assegnando la vittoria dell’incontro under 20 al Posillipo, club ospitato, con il punteggio di 5-0. Risultato omologato dopo la gara non disputata nell’impianto di Santa Maria Capua Vetere per il mancato arrivo della squadra di casa, che ha motivato la sua assenza per l’improvviso guasto del mezzo di trasporto.



Ravvisata la parziale non imputabilità al team salernitano per quanto verificatosi da parte del giudice unico regionale campano.



Lo spostamento del match, terza giornata di campionato, era stato richiesto proprio dalla dirigenza della Swim Academy, concesso dalla Fin Campania. Levataccia domenicale per Luca Silvestri, i fratelli Di Martire, Miki Sudomlyak e gli altri pallanuotisti rossoverdi (nella foto di Manuel Schembri), accompagnati in piscina dai pazienti genitori.

