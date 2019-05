Il Red Bull Neymar Jr’s Five sbarca a Napoli

L’edizione 2019 del*Red Bull Neymar Jr’s Five*è alle porte*.*il torneo mondiale di calcio a 5, che porta il nome della stella brasiliana e che vedrà migliaia di partecipanti affrontarsi in tutta Italia, sabato 4 maggio sbarcherà a Napoli. Teatro dell’evento, organizzato da Red Bull con la collaborazione di Arend ASD sarà il*Centro Sportivo Flegreo (via Raffaele Ruggiero 331, Agnano).* Giunto alla*quarta edizione*, il Red Bull Neymar Jr’s Five è un torneo di calcio a 5 riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con due soli fuori quota per squadra. Le squadre femminili e maschili vincitrici della fase nazionale voleranno in Brasile per la Finale Mondiale presso l’*Instituto Projeto Neymar Jr*e incontreranno il talentuoso calciatore brasiliano. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, l’obiettivo è quello di replicare i 500 iscritti e le oltre 80 squadre partecipanti del 2018. La tappa napoletana, infatti, risultò quella più numerosa della scorsa edizione. Ospiti d’eccezione saranno*I 2 Bomber del Freestyle Davide Iannetti e Yuri Zappatore*, conosciuti in rete con i nomi d’arte Diginho e Zapinho. I due, nei giorni scorsi, si sono allenati, per farsi trovare in ottima forma, con i calciatori del Benevento Lorenzo Crisetig e Lorenzo Montipò.

