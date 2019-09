di Gianluca Agata

Campioni del Mondo! Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia celebra gli atleti che hanno conquistato titoli iridati nella vela e nel canottaggio in questo indimenticabile 2019. Lo fa con una cena in programma domani, martedì 24 settembre alle ore 20,30, nei saloni del club.



Un appuntamento voluto dal presidente Fabrizio Cattaneo della Volta per festeggiare insieme chi ha portato in alto a livello internazionale il nome del sodalizio. «Noi soci non possiamo che esserne orgogliosi di avere contribuito con la nostra appartenenza al Reale Yacht Club Canottieri Savoia a questa estate magica piena di successi», afferma il presidente. «Questa serata sarà anche l’occasione per dimostrare l’indissolubile legame tra i soci, sportivi e… meno sportivi ma tutti egualmente legati alla nostra bandiera biancoblu».



Saranno dunque celebrati Niccolò Nordera per la vela; Giuseppe Di Mare e Raffaele Serio per il canottaggio. Nordera, 17 anni, ha vinto la medaglia d’oro al mondiale di vela Laser 4.7 sul Lago Ontario, in Canada. Fu splendida la sua cavalcata: Niccolò chiuse i giochi addirittura con una giornata d’anticipo, precedendo grandi campioni della vela mondiale. Tra le altre cose, Nordera è stato vice campione europeo under 16 laser 4.7 2017, campione italiano laser 4.7 2018 e settimo al campionato europeo laser 4.7 2019.



Di Mare e Serio hanno invece conquistato il primo posto nel due senza pesi leggeri ai mondiali assoluti di Linz, bissando il successo ottenuto dallo stesso Di Mare insieme ad Alfonso Scalzone nel 2018. Un armo interamente societario del Circolo Savoia sul tetto del mondo per due volte consecutive: quasi un unicum nel canottaggio, ma le soddisfazioni a Linz non finirono qui, perché al mondiale 2019 arrivarono anche l’argento di Scalzone nel quattro senza pl e il bronzo di Alessandro Brancato (con tanto di pass olimpico) nel Quattro con Pr3 mix.

© RIPRODUZIONE RISERVATA