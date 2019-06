di Marco Lobasso

Il Tennis Club Napoli a un passo da un clamoroso ritorno in serie A. Il team giallorosso giocherà domenica prossima a Padova l’andata della finale dei playoff di serie B, poi il ritorno domenica 30 giugno a Napoli. Se la squadra del presidente Riccardo Villari e del direttore sportivo Enrico Rummo uscirà vincente dal doppio confronto sarà promozione in A2, una decina di anni dopo l’ultima apparizione del club in massima serie. Convocati per la trasferta di Padova lo spagnolo Daniel Munoz de La Nava, Giovanni Calvano, Giovanni Rizzuti, Pietro Manola, Lorenzo Peluso, l’ex pro Giancarlo Petrazzuolo, Alfonso Intermoia, Espedito Castaldi (infortunato Elio Ramaglia), con i capitani Angelo Chiaiese e Antonio Izzo. Nella fase a gironi il Tennis Napoli ha dominato con cinque vittorie su cinque e 22 punti realizzati, con l’eccezionale ruolino di marcia dello spagnolo De la Nava e dei napoletani Rizzuti e Calvano, vincitori di cinque match su cinque giocati in singolare e ancora imbattuti.

Nei playoff promozione in campo domenica altri tre club campani, il Team Avino San GIuseppe Vesuviano, il San Giorgio del Sannio e il TC 2002 Benevento. Ai playoff per la salvezza il TC Petrarca Napoli.

