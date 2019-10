di Diego Scarpitti

Tra le quattordici squadre che prenderanno parte alla 101esima edizione del campionato di A1 la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno. Da neopromossa la formazione giallorossa, capitanata dal napoletano Andrea Scotti Galletta, affronta domani pomeriggio (ore 18) alla piscina Simone Vitale i vicecampioni d’Italia del Brescia. «Dobbiamo adattarci in fretta sia alle nuove regole che al livello alto degli avversari ma abbiamo faticato non poco per raggiungere la massima serie e venderemo cara la pelle con tutti», spiega il tecnico Matteo Citro.



Presentata nella giornata di ieri al Foro Italico la nuova formula della stagione regolare, che terminerà il 23 maggio 2020. Novità principale il ritorno dei playoff scudetto e playout retrocessione. Previsti cinque turni infrasettimanali (23 ottobre, 6 e 27 novembre, 26 febbraio e 13 maggio). Esordio complicato tra le mura amiche. «Il Brescia è una squadra rinnovata, che in Champions League ha dimostrato di aver già trovato la condizione. Sono vicecampioni d’Italia dietro l’inarrivabile Recco e noi daremo il massimo, per affrontarli al meglio. Il pubblico della Vitale sarà fondamentale e dovrà spingerci notevolmente in questa difficile annata: sarà determinante sentire la vicinanza della città», auspica il coach della Rari Nantes Salerno (nella foto di Manuel Schembri).



La rosa della Campolongo è composta da Gennaro Taurisano, Simone Iannarelli, Andrea Domenico Fortunato, Carlo Sanges, Cristian Gandini, Gennaro Parrilli, Michele Luongo, Nicola Cuccovillo, Donato Pica, Tomasic Mislav, Piermaria Carrella, Daniel Alfonso Gallozzi, Marko Elez e Marcello Malandrino.



Ingresso gratuito per consentire la più ampia partecipazione sulle gradinate.

