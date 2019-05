In barca a vela anche di notte: torna a mezzanotte la Regata dei tre golfi

di Gianluca Agata

Il fascino della partenza alla luce delle fotelettriche, il gala per mille persone sulle terrazze del Circolo Italia illuminate dalla luna, gli abiti da gran sera mescolati all'attrezzatura velica di gara. Una serata che dà il via tradizionalmente al calendario delle celebrazioni estive della città. La 65esima Regata dei Tre Golfi apre quest'oggi, con la tradizionale partenza alla mezzanotte di questa sera, la settimana velica che proseguirà a Capri fino a sabato 18 maggio. La prestigiosa gara d'altura è valida per il Campionato Italiano Offshore 2019 ed inserita nel circuito IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge 2018-2019 (5 regate d'Altura più importanti del Mediterraneo dalla Middle Sea Race di ottobre 2018 alla Palermo Montecarlo ad agosto 2019)

Oltre 120 imbarcazioni parteciperanno all'evento internazionale. Un record di presenze che ha reso sold out l'intero porticciolo di Santa Lucia tanto da costringere gli organizzatori a richiedere accoglienza a tutti i circoli cittadini che hanno garantito la propria disponibilità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO