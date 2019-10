di Diego Scarpitti

Un punto d’oro e una buona partenza. Prestazione di carattere sfoderata dalla Canottieri Napoli, che capovolge con umiltà il pronostico della vigilia. A Casoria capitan Umberto Esposito e compagni, in rimonta, ricompongono il doppio svantaggio (5-7 nel terzo periodo e 6-8 nel quarto tempo). Finisce 8-8 (2-1, 2-4, 1-2, 3-1) contro il Savona di Alberto Angelini, tecnico che ha condotto alla vittoria finale il Settebello alle Universiadi 2019. Prezioso il contributo dei canadesi Gaelan Patterson e Matthew Halajian, quest’ultimo in particolare sigla la prima rete del 101esimo campionato di serie A1 e firma una doppietta personale all’esordio con la calottina giallorossa. In tribuna osserva attentamente i suoi nazionali il ct Pino Porzio. Impiega cuore e coraggio la giovane formazione del debuttante Christian Andrè.



Sugli scudi Gabriele Vassallo con le sue determinanti parate, decisivi in fase realizzativa e non solo Gianluca Confuorto e il centroboa Biagio Borrelli, artefice di una pregevole beduina. «Iniezione di fiducia l’8-8, segno che possiamo giocare a viso aperto contro chiunque», ammette il giocatore di Ponticelli (nella foto di Manuel Schembri), abile a superare Stefano Morretti ad 1’09” dalla sirena. Dopo il successo ai Giochi di luglio si ritrovano da avversari Umberto Esposito, sua la marcatura in superiorità numerica del 7-8, e il mancino salernitano Eduardo Campopiano, lucido a trasformare il penalty. «Emozionato al momento della battuta del rigore contro Gabriele Vassallo: ho sorriso. Siamo, però, amareggiati contro un’ottima Canottieri: dovevamo prendere i primi tre punti, per rompere il ghiaccio», dichiara il numero 8, passato in estate al club biancorosso.



Imbattuto Andrè alla prima uscita stagionale. «Due volte sotto, non abbiamo mai mollato. Pareggio giusto, anche se abbiamo avuto la possibilità di vincerla. Sono contento della prestazione offerta dai ragazzi. Alle spalle una settimana difficile tra infortuni e mancanza di spazi d’acqua adeguati. Mi posso ritenere soddisfatto e contento delle risposte del collettivo». Inizio incoraggiante, soprattutto per aver arginato il colosso Guillermo Molina, temibile attaccante di Ceuta. «Molto lunga è la strada per la salvezza ma il punto raccolto serve per il morale. Rimaniamo con i piedi per terra». Multa in arrivo al Molosiglio per il non funzionamento dei display sul bordovasca, atti a segnalare i 30 secondi nel corso del match. Seconda giornata in programma sabato 19 ottobre contro il Brescia alla Mompiano.

