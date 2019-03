Indian Wells, Nadal si ritira: Federer vola in finale contro Thiem

Salta l'attesa semifinale di Indian Wells tra Roger Federer e Rafa Nadal. Lo spagnolo, a poche ore dall'inizio del match, che era in calendario dopo la prima semifinale tra Thiem e Raonic, non prima delle 20.30 italiane, ha annunciato il proprio ritiro per il persistere del problema al ginocchio destro che già nei quarti contro Khachanov aveva richiesto l'intervento in campo del fisioterapista. Il fuoriclasse svizzero vola così in finale, dove troverà Dominic Thiem.



L'austriaco, testa di serie numero 7, ha battuto al termine di un'autentica maratona di due ore e 34 minuti il canadese Milos Raonic, 13° giocatore del seeding: 7-6 (3) 6-7 (3) 6-4 il punteggio.



Quattro i precedenti tra Federer e Thiem, in perfetta parità il bilancio con due vittorie per parte. King Roger ha vinto l'ultimo precedente, alle Finals del 2018. Quando si è giocato su cemento ha sempre vinto lo svizzero. I due successi di Thiem sono arrivati sulla terra rossa di Roma e sull'erba di Stoccarda.





Dominic Thiem esulta dopo aver battuto Milos Raonic (foto ANSA)













