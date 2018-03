Indian Wells, mamma Serena ko: zia Venus si prende il derby Williams

Venus Williams ha vinto il derby in famiglia giocato contro la sorella Serena al torneo sui campi in cemento di Indian Wells, in California. La maggiore delle sorelle Williams ha vinto piuttosto facilmente la 29ma sfida (17 vittorie Serena, 12 Venus) contro l'ex regina del tennis tornata alle gare dopo un anno di stop per maternità. La partita è durata un'ora e mezza e si è conclusa sul punteggio di 6-3 6-4, sufficiente a rinnovare lo smalto mai perso di Venus e tutto sommato, benchè sconfitta, una buona ripresa di Serena dopo il lungo periodo senza giocare. Venus Williams se la vedrà al prosismo turno con la lettone Anastasija Savestova.



Nella notte italiana il torneo californiano ha riservato anche qualche sorpresa. L'ucraina Elena Svitolina numero 4 del mondo è stata infatti battuta e eliminata dalla spagnola Carla Suarez Navarro per 7-5 6-3. Fuori anche Sloane Stephens, sconfitta 6-4 6-3 da Daria Kasatkina. Passa il turno la tedesca Angelique Kerber che ha battuto 7-5 6-2 la russa Elena Vesnina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA