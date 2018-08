di Diego Scarpitti

Spacca e spicca. Al di là di ogni scaramanzia. Per gli altri Black Friday. 17 agosto da incorniciare, invece, per l’azzurro Vincenzo Boni. Dal National Aquatic Centre di Dublino il nuotatore paralimpico di Napoli sorprende nuovamente il vecchio continente, artigliando uno strepitoso oro europeo nei 50 dorso S3. Agghinda il suo palmares con un altro prezioso alloro e a distanza di pochi giorni consolida la sua egemonia. Recita la parte del protagonista, concedendo agli avversari piccole comparsate. L’ultima coda di calcio mercato prova ad «oscurare» le gesta sportive di Boni, che fa spallucce e si conferma in forma invidiabile. Tocca per primo la mattonella e si acquartiera in scioltezza sul tetto d’Europa.



Sempre più a suo agio ai World Para Swimming European Championships, la freccia italica conferma il risultato di due anni fa a Funchal in Portogallo. Lascia di stucco gli spettatori e fa inghiottire cloro ai suoi rivali. Sembra di rivedere l’ennesimo film già ammirato: in versione lepre, Boni, atleta del Caravaggio Sporting Village e delle Fiamme Oro, viaggia spensierato. Stoppa il tempo al 48”78, prendendosi quel margine di sicurezza che diventa fossato incolmabile. Non a caso campione europeo bis. Trafelati arrivano l’ucraino Denys Ostapchenko (52”17) e lo spagnolo Miguel Angel Martinez Tajuelo (52”49). «Atomico», l’ha definito Roberto Bonanni, ispettore superiore della Polizia di Stato e Coordinatore dei Settori Acquatici del Centro Nazionale delle Fiamme Oro. Strappa applausi e complimenti Boni (nelle foto di Augusto Bizzi), riscuote simpatia e incassa pesanti medaglie. Canta l'inno di Mameli a squarciagola pure sul podio non passa inosservato. Non c’è due senza…..200 stile libero. Ancora quattro vasche per la consacrazione eterna. Vai Vincenzo vai, l’intera città di Partenope e l’Italia ti seguono e ti sostengono. Rapido, come solo tu sai essere, perché dopo c’è Lazio-Napoli all’Olimpico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA