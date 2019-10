di Angelo Rossi

La divina e il divo. Storie di campioni che si incrociano ai piedi del Vesuvio. Federica Pellegrini e Caeleb Dressel, due mostri sacri delle piscine, il rosa e l'azzurro di uno sport faticoso che sbarca finalmente a Napoli, complice la seconda tappa dell'International Swimming League. Un grande palcoscenico, la Scandone messa a nuovo da qualche mese, per un evento internazionale, orgoglio della città che non smette di rincorrere appuntamenti mondiali. «Non sono mai stata nell'impianto messo a nuovo, prima era bello, adesso sarà bellissimo»: si è presentata così la divina dello sport italiano, tra due ali di fotografi pronti come sempre ad immortalarla.



Un filo di trucco per contornare gli enormi occhioni scuri e furbi, il caschetto biondo, jeans, scarpette e t-shirt bianca con tanto di logo per soddisfare le esigenze di marketing. «Vengo con piacere a Napoli, confesso che vorrei tornarci più spesso per conoscerla a fondo. Ma sono italiana, troverò il tempo più in là. Magari dopo Tokyo».Ahi ahi Federica, la prima battuta è pungente. Voleva essere una risposta scherzosa, è la conferma di un messaggio lanciato già da tempo. «Ragazzi, comincio ad avere un'età, però non mi va di approfondire questo discorso». Però il sasso è lanciato. «Vediamo cosa accadrà dopo le Olimpiadi, forse potrei ripensarci, forse no. Comunque questo potrebbe essere uno dei miei ultimi appuntamenti napoletani ufficiali, quindi intendo fare una gran bella figura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO