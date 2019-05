Internazionali, Konta vola in finale: battuta in rimonta la Bertens

di Valerio Cassetta

Più forte della stanchezza. Johanna Konta è la prima finalista degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis. La britannica 28enne numero 42 nella classifica Wta batte in rimonta 7-5, 5-7, 6-2 Kiki Bertens al Centrale del Foro Italico. Niente da fare per la 27enne olandese che non riesce a sfruttare a suo vantaggio il giorno di risposo, avuto ieri per il ritiro di Naomi Osaka ai quarti di finale. Situazione opposta alla vigilia per la Konta, costretta agli straordinari contro la Vondrousova, regolata 6-3, 6-3, 6-1. Insomma, una prova di forza per la tennista nata a Sydney e trasferita in Inghilterra da adolescente. L’inizio del match ritardato di 25 minuti per il maltempo e l’interruzione della gara un malore di una spettatrice non hanno intaccato la sua attenzione, durata 2 ore e 59 minuti. Dopo aver perso un combattuto primo set, la britannica emerge nel secondo e trionfa nel terzo. L’olandese più stanca del previsto commette troppi errori, si consulta con il suo coach Raemon Sluiter, che prova a darle una scossa, ma serve a poco. In finale ci va la Konta che affronterà la vincente dell’altra semifinale, in programma sempre sul Centrale tra Karolina Pliskova e Maria Sakkari, la 23enne di Atene, numero 39 Wta che ha già cominciato la sua avventura dalle qualificazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA