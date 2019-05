di Valerio Cassetta

Alza bandiera bianca e dice addio agli Internazionali di tennis. Naomi Osaka, numero 1 della classifica Wta, saluta il Foro Italico per un infortunio alla mano destra. Troppo dolore per affrontare Kiki Bertens ai quarti di finale. L'olandese ringrazia e vola in semifinale dove affronterà una fra Marketa Vondrousova e Johanna Konta.



Resta il rammarico per la giapponese: «Mi sono svegliato stamattina e non potevo muovere il pollice. Non riuscivo ad impugnare la mia racchetta e sentivo dolore ogni volta che muovevo la mano in direzioni diverse». Un problema fisico che incide sull'umore della tennista: «Sono triste e dispiaciuta perché avrei voluto davvero giocare». La nipponica fa anche autocritica: «Forse mi sono trascinata per troppo tempo questo problema, arrivando a ridosso della gara senza dire nulla». Del resto, fino a ieri non aveva sentito alcun fastidio: «Ecco perché sono un po' confusa in questo momento. Mi sono letteralmente svegliata con questo problema. Ho pensato di averci dormito sopra, sperando che andasse via. Ma non è così». Arrivederci all'anno prossimo.



