Intervento riuscito per Fabio Aru: potrà presto tornare a casa

di Francesca Monzone

Intervento riuscito per Fabio Aru. Il cavaliere dei Quattro Mori è stato sottoposto oggi a Prato presso il Nuovo Ospedale Santo Stefano, ad un programmato intervento chirurgico di angioplastica dell’arteria iliaca con posizionamento di stent vascolare. L’operazione, che non ha destato preoccupazioni, è stata eseguita dal Dottor Andrea Gori, responsabile del reparto di angioplastica periferica della struttura toscana. Aru è stato sottoposto a questo intervento in seguito ad una serie di accertamenti, in cui era stato evidenziato uno stato di malessere alla gamba sinistra, dove era stata riscontrata una costrizione dell’arteria iliaca che impediva un afflusso sanguigno adeguato durante la produzione del massimo sforzo agonistico. Il corridore dell’UAE Emirates, potrà lasciare l’ospedale di Prato nei prossimi giorni, ma i tempi di ripresa saranno lunghi. Il sardo dovrà osservare un intero mese di riposo e poi effettuare controlli e riabilitazione per altri tre mesi. Sarà un periodo di stop lungo che comprometterà la prima parte della stagione, tra cui la partecipazione al Giro d’Italia. Sia lo staff medico che i dirigenti della squadra confidano in una ripresa totale dell’atleta, che potrà così tornare ai massimi livelli fisici, affrontando finalmente le gare con quelle prestazioni che negli ultimi erano venute meno.

