Invictus Games: due medaglie per Di Loreto nel rowing

Protagonista della seconda giornata di gare degli Invictus Games, manifestazione in corso a Sydney e riservata a militari impegnati nello sport con disabilità, è il maresciallo maggiore dei Carabinieri Loreto Di Loreto che vince un argento nel prova cronometro del rowing a 4 minuti e un bronzo nella specialità ad 1 minuto. Il medagliere azzurro raggiunge così quota 2 argenti e 2 bronzi. Grande soddisfazione ed emozioni per gli atleti del Gruppo sportivo Paralimpico della Difesa che vivono quest’edizione australiana forti del reciproco sostegno e supporto, nel vero spirito degli Invictus Games. «E’ sempre bello veder sventolare sul podio il nostro triocolore – ha dichiarato il capitano del Gruppo sportivo Paralimpico della Difesa, il tenente colonello Gianfranco Paglia – Ero certo che i nostri ragazzi non avrebbero deluso le aspettative della partenza. In due soli giorni hanno già conquistato quattro medaglie. Siamo solo l’inizio».



Gli Invictus Games di Sydney, che si concluderanno il 27 ottobre, vedono 18 nazioni partecipanti in ben 11 discipline con circa 500 atleti.

