Il sogno olimpico di Irma Testa: «Rinuncio al mondiale per i Giochi»

di Raffaele Perrotta

Non parteciperà al prossimo mondiale di boxe femminile per concentrarsi solo sulla qualificazione olimpica a Tokio 2020. È quanto annunciato dalla pugile oplontina delle Fiamme Oro Irma Testa, reduce della medaglia d’oro agli europei di Madrid per la categoria 57 chilogrammi, nel corso di una conferenza stampa nella sua storica palestra torrese «Boxe Vesuviana», dove ha presentato un suo “regalo” davvero speciale: una sala performance sponsorizzata dalla Juice Plus+, che la boxeur ha scelto di donare alla struttura sportiva dei suoi maestri Lucio e Biagio Zurlo.





Testa è stata scelta insieme alle altre atlete nazionali Elisa Di Francisca, Sara Cardin e Arjola Dedaj, nell’ambito del progetto di comunicazione “Verso Il Sol Levante” promosso da Juice Plus+.

