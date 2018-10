Irma, una farfalla azzurra sul ring: «Pugni per costruire un futuro»

di Paolo Mainiero

​l paragone potrà sembrare ardito, azzardato, ma «Butterfly», il titolo del docu-film dedicato a Irma Testa, riporta a un grande campione del ring, il più grande di tutti. «Vola come una farfalla, pungi come un’ape», furono le parole scolpite da Cassius Clay-Mohammed Alì dopo l’oro olimpico a Roma ‘60. E una farfalla è la giovanissima pugile di Torre Annunziata, protagonista del docu-film che questa sera sarà proiettato al Parco della musica di Roma. Il docu-film (registi, Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman) racconta la vita, dentro e fuori dal ring, della ventenne campionessa che gareggia per le Fiamme Oro e che da grande vuole fare la poliziotta. «La Polizia mi ha dato tanto, mi ha permesso di poter svolgere tranquillamente l’attività sportiva».



IIrma, come nasce il film?

«Nacque tutto per caso, due anni fa. I registi Cassigoli e Kauffmann vennero a Torre Annunziata nella palestra “Boxe Vesuviana”. Il mio maestro Lucio Zurlo gli parlò di me, loro si appassionarono alla mia storia e decisero di lavorare a un progetto a lungo termine. Così è nato il documentario».



«Butterfly», perché?

«Mi chiamano la farfalla del ring, una farfalla con la personalità di una combattente».



Danzi sul ring, come Mohammed Alì.

«È un paragone troppo importante, non esageriamo».

