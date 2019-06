di Diego Scarpitti

«L’antico Ginnasio sorgeva nella zona di corso Umberto, vicino all’odierna piazza Nicola Amore: si praticava l’educazione del corpo e dello spirito. I cittadini accorrevano da ogni parte, per assistere ai giochi ludici, che si svolgevano sul modello dei Giochi olimpici della Grecia e dei Capitolini di Roma». «Gli Itàlika Romània Sebastà Isolìmpia, voluti fortemente da Augusto, richiamavano in città sportivi da tutto il mondo conosciuto». Quanto si legge nelle bellissime pagine di «Napoli magica» di Vittorio Del Tufo, e in «Storie segrete della storia di Napoli. Misteri irrisolti, curiosità e leggende di oltre duemila anni vissuti all’ombra del Vesuvio» di Marco Perillo si riproporrà, in pratica, con le Universiadi 2019, evento multidisciplinare internazionale al via il 3 luglio, con la cerimonia inaugurale allo stadio San Paolo (ore 21).



Nella «città più greca d'Occidente» si fondono sport e cultura, tradizione e modernità. Evidente il fil rouge che lega, mutatis mutandis, le imprese di Milone di Crotone, vincitore per sette volte alle Olimpiadi, con un palmares insuperato e una lunga serie di vittorie ai Giochi Pitici, Istmici e Nemei, a Davide Tizzano, due volte oro a Seoul’88 e Atlanta’96, attuale Head of Sport and Operations della 30esima edizione estiva dell’Universiade. Riproposizione in chiave contemporanea di Isolimpya, che richiamava in età imperiale a Neapolis atleti ed artisti da tutto il Mediterraneo. Oltre all’agone sportivo, un continuo alternarsi di certamen letterario, gare di musica e teatro. Da Napoli l’iniziativa di recupero della memoria delle origini culturali partenopee, per ripartire da esse e promuovere un’economia ed un turismo fondati sul rilancio e la valorizzazione della cultura e del vasto patrimonio archeologico, artistico, paesaggistico ed ambientale, che rendono il territorio napoletano e campano unici nel mondo.Da qui l’ambizioso progetto, presentato al Museo Archeologico nazionale di Napoli, della V edizione Isolympia - Giochi Isolimpici Partenopei, inteso come evento collaterale dell'Universiade. «Percorsi. Strade Incroci, Storie, Incontri», il tema non casualmente scelto, già preceduto dalla singolare Lampadedromia, antica corsa con fiaccole in onore di Partenope. «Siamo al rush finale, agli ultimi cento metri. Lo sport si configura come veicolo di accoglienza e fratellanza. Napoli si presenta come capitale della cultura e dello sport, avendo accettato una sfida impegnativa, volta a rimodernare gli impianti: le attrezzature tecniche resteranno in eredità alla città. Sarà un colpo d’occhio bellissimo con la Scandone riqualificata e lo stadio San Paolo rinnovato, sediolini colorati di blu e pista di atletica tra le più moderne in assoluto, sistemata a dovere dalla stessa ditta che si occuperà di Tokyo 2020. Si preannuncia il sold out per l’opening ceremony», spiega entusiasta Davide Tizzano, in veste anche di ambassador Mann, affiancato dalla segretaria dell’Aru, Assunta Romano, e da Mariano Barbi, tedoforo di recente a Matera.Ad illustrare l’iniziativa contestualizzata alle Universiadi Fiammetta Miele, presidente Amartea-Isolympia. «Isolimpya 2019 edizione speciale, che svolge il concorso di carattere artistico per i settori scrittura, musica, arti figurative e danza. In programma due serate di grande livello, condotte da Noemi Cognigni. Interverrà il gruppo di musica barocca Antiqua Camera, che si è esibito in onore di papa Francesco. Semifinali il 2 luglio presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore e finali l’8 luglio nel Cortile del Maschio Angioino: ingresso aperto al pubblico. Auspichiamo che tale appuntamento diventi periodico con una dimensione internazionale, in sinergia con le istituzioni e i campioni olimpionici, di cui la Campania si fregia, e le associazioni del territorio». La formula di valutazione delle opere presentate è quella della giuria popolare e tecnica. Partner della manifestazione il Conservatorio di Napoli San Pietro a Maiella, l’Accademia di Belle Arti, la Scuola Internazionale di Comics. Inoltre due pannelli a cura di Amartea-Isolympia sui Sebastà Isolympia, saranno inclusi nella mostra «Paideia. Giovani e Sport nell'antichità'», che si inaugura al MANN il 1 luglio nell'ambito del calendario culturale delle Universiadi. Attesi Alexandra de Coubertin, presidente dell'Association Familiale Pierre de Coubertin ed Eric Monin, delegato cultura Parigi 2024 e vice rettore Universitè Paris Compte.«Le Isolimpiadi continueranno nel tempo e coinvolgeranno il Cio, Coni e Federazioni», assicura fiducioso il direttore sportivo Mauro Brancaccio, giocatore di basket alle Olimpiadi di Roma '60. Interessante la conclusione affidata all’archeologo Gianluca Punzo, professore di Storia dell’Arte e membro della Società italiana di Storia dello Sport, giurato per la sezione arti figurative, nonché responsabile coordinatore di tutti i supervisor dei volontari Napoli 2019 Summer Universiade per Amesci: un appassionante excursus sulla scuola atletica crotoniate, i record realizzati dai protagonisti del tempo e il loro modo di competere. E un messaggio sempre valido in ogni epoca. «Educhiamo i nostri bambini a praticare sport, perché se hanno la possibilità di imparare sin da piccoli una disciplina, da adulti saranno eccezionali cittadini, che non avranno difficoltà ad accettare e rispettare le regole». Sport e cultura indissolubilmente legati.

